Alpha Gang: novità importanti circa il cast

19/06/2020 |

Si presenta con un cast molto interessante Alpha Gang, la commedia sci-fi che sarà diretta da David e Nathan Zellner. Nella pellicola reciteranno infatti Andrea Riseborough, Jon Hamm, Nicholas Hoult, Charlotte Gainsbourg, Mackenzie Davis, Sofia Boutella e Steven Yuen. Il progetto verrà presentato al prossimo Cannes market, con le riprese invece fissate per il 2021 in Europa.



La trama racconta di una razza aliena in missione con l'obiettivo di conquistare la Terra. Armati e pericolosi gli alieni non sembrano mostra alcuna pietà fin quando non iniziano a provare le emozioni come gli umani.



David Zellner ha curato la sceneggiatura mentre la produzione è affidata ad Adele Romanski e Sara Murphy.