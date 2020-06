Edge of Justice: Kelsey Grammer, Jason Flemyng e Sebastien Foucan reciteranno nel film

News





19/06/2020 |

Kelsey Grammer, Jason Flemyng e Sebastien Foucan saranno i tre pilastri di Edge of Justice, il crime movie i cui diritti saranno in vendita nel prossimo Cannes Virtual Market.



Diretto da Jake L. Reid, il film racconta di un rifugiato africano, interpretato da Foucan, che arriva a Londra alla ricerca di sua sorella scomparsa. Nella capitale inglese scoprirà un commercio di schiavi, nato per scopi sessuali, e diventerà inaspettatamente colui che interromperà questa crudeltà. L'uomo finirà cosi sotto i riflettori dei media e diventerà un bersaglio di diverse bande criminali. Grammer sarà nel film uno spietato criminale mentre Flemyng reciterà nella parte di un immigrato alleato del protagonista.



Grammer ha recentemente presto parte a diverse serie tv quali You're Not a Monster e Arrow.



Per il regista Jake L. Reid si tratta del debutto ufficiale dietro la macchina da presa per un film.