Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Ian Holm

19/06/2020

Il mondo del cinema internazionale piange la scomparsa di Ian Holm, attore poliedrico e versatile morto all'età di 89 anni. La star britannica ha esordito a livello cinematografico nel 1958 con Girls at the Sea e nei suoi primi anni di carriera ha collaborato due volte con il regista Richard Attenborough per Oh, che bella guerra! (1969) e Gli anni dell'avventura (1972). Nel 1979 ha recitato anche nel film di successo Alien, diretto da Ridley Scott, dove ha interpretato il personaggio chiamato Ash.



Holm, che ha lavorato anche con Woody Allen (Un'altra donna), Franco Zeffirelli (Amleto) e Kenneth Branagh (Enrico V e Frankenstein di Mary Shelley) ha avuto anche una parte importante nella saga de Il Signore degli Anelli dove ha interpretato Bilbo Baggins. Parlando sempre della saga dello scrittore J.R.R. Tolkien, Holm ha avuto un ruolo anche nei due capitoli di Lo Hobbit: Un Viaggio Inaspettato e La Battaglia delle Cinque Armate.



Non solo cinema però per Holm che ha legato la sua carriera anche al teatro, dove fu artista di punta della Royal Shakespeare Company.