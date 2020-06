Drew Goddard scriverà la sceneggiatura di Project Hail Mary

News





19/06/2020 |

Arrivano novità per quanto riguarda Project Hail Mary, pellicola che sarà diretta da Phil Lord e Chris Miller. Il film ha trovato infatti il suo sceneggiatore che corrisponde al nome di Drew Goddard che recentemente ha scritto la storia di 7 Sconosciuti a El Royale e Sopravvissuto - The Martian. Proprio quest'ultimo film è tratto dal libro di Andy Weir, lo scrittore che ha realizzato anche Project Hail Mary, novel che sarà pubblicata la prossima primavera. Protagonista del film sarà Ryan Gosling.



Il film è ambientato nello spazio, con Gosling che indosserà i panni di un astronauta solitario che proverà a salvare la terra. Altri dettagli sulla pellicola non sono stati rilasciati. L'ultima pellicola nella quale ha recitato l'attore è stata First Man - Il Primo Uomo, diretta da Damien Chazelle.



La produzione è affidata ad Amy Pascal, Gosling, Ken Kao e Weir.