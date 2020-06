The Batman: Peter Sarsgaard parla del protagonista Robert Pattinson

News





20/06/2020 |

In attesa di vedere qualche scena di The Batman, nuovo adattamento cinematografico dedicato all'Uomo Pipistrello e diretto da Matt Reeves, Peter Sarsgaard, uno degli attori che ritroveremo nella pellicola, ha rilasciato qualche aggiornamento. La star, in particolar modo, ha parlato di Robert Pattinson, ovvero il nuovo Batman: "E' veramente fantastico, devo ammetterlo. Sta facendo un grande lavoro, ha trovato il suo Batman e non vedo l'ora di vederlo dal vivo. E molto interessante come attore e mi è piaciuto. Ho avuto modo di vederlo in Good Time e in The Lightouse ed è stato molto bravo. Ripeto, è un attore molto interessante".



La regia di questo reboot dedicato all'Uomo Pipistrello è stata affidata a Matt Reeves. Protagonista, e quindi nuovo attore chiamato a vestire i panni dell'eroe, interpretato nell'ultima occasione da Ben Affleck, è invece Robert Pattinson.



All'interno di questo nuovo capitolo dedicato all'eroe della DC Comics recitano anche Zoe Kravitz nella parte di Catwoman, Paul Dano come Riddler, Colin Farrell nei panni del Pinguino, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon ed Andy Serkis nella parte di Alfred Pennyworth.



Per quanto riguarda invece Sarsgaard, l'attore nel cinecomic sarà il Procuratore Distrettuale Gil Colson.