Here Before: in rete la prima immagine del film

20/06/2020 |

Sinossi di Here Before:

Quando una nuova famiglia si trasferisce nella casa accanto a quella di Laura, la loro giovane figlia Megan stringe un rapporto particolare con la donna. Megan ricorda a Laura sua figlia, morta diversi anni prima, gli stessi ricordi, però, si trasformeranno presto in un'ossessione e il comportamento della bambina aprono le porte ad un mistero sovrannaturale.

E' stata rilasciata online la prima foto ufficiale di, la pellicola a tinte horror della regista. Come possiamo vedere dall'immagine in questione - rilasciata da Bloody Disgusting - in primo piano troviamo la protagonista. L'attrice sarà una moglie che dovrà fare i conti con l'arrivo dei nuovi vicini di casa che stravolgeranno completamente la sua vita. Altri dettagli circa la trama non sono stati rilasciati.All'interno del film reciteranno ancheLa produzione è attualmente in corso a Belfast. Julia Godzinskaya e Sophie Vickers della Rooks Nest Entertainment si occuperanno della produzione.