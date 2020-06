2 Single a Nozze: presto verrà sviluppato il sequel?

News





20/06/2020

Era il 2005 quando uscì nelle sale una delle commedie più esilaranti degli ultimi 20 anni. Parliamo di 2 Single a Nozze, pellicola del regista David Dobkin e con protagonisti Owen Wilson e Vince Vaughn. I due interpretarono John Beckwith e Jeremy Grey, due uomini in carriera ossessionati dalla voglia di imbucarsi nei matrimoni con l'obiettivo di conquistare il cuore delle ragazze presenti ai ricevimenti. Nel film recitarono anche Rachel McAdams, Isla Fisher, Bradley Cooper e Christopher Walken.



Nonostante siano passati tanti anni dalla sua uscita, si parla ancora oggi di un possibile sequel. Alla domanda ha risposto direttamente Dobkin: "In tanti mi chiedono del secondo capitolo ma non è mai esistito uno script in grado di funzionare. Mi è stata offerta per molto tempo la possibilità di girare il secondo film ma non è cosi facile".



Il regista ha proseguito: "Nessuno di noi vuole rifare lo stesso film, ma alla fine usciva fuori sempre la storia simile a quella già vista. Neanche Owen e Vince volevano farlo. Ora penso a come potrebbe essere la vita dei protagonisti, vicini ai 50 anni e single. Sarebbe una sfida particolare e difficile rimettersi in gioco... Vediamo, potrebbe diventare un film con la storia giusta ma ad oggi non c'è nulla".