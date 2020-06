Random Acts of Violence: online il poster ufficiale del film di Jay Baruchel

News





21/06/2020 |

E' stato rilasciato il primo poster ufficiale di Random Acts of Violence, film scritto e diretto da Jay Baruchel. Lo stesso Baruchel è anche il protagonista di questa pellicola che racconta la storia di un editore, di una fumettista e del loro comicbook di successo dal titolo Slasherman, basato su uno spietato serial killer. Durante il tour promozionale il duo capiterà nella città dove il fumetto è ambientato e improvvisamente dovranno fare i conti con una serie di omicidi molto simili a quelli commessi dal protagonista nato dalle loro menti.



Il cast comprende anche Jesse Williams, Jordana Brewster e Niamh Wilson. Oltre a Baruchel la sceneggiatura è stata scritta anche da Jesse Chabot.



Random Acts of Violence non ha ancora una data di uscita ufficiale.