The Miracle Club: Maggie Smith, Kathy Bates e Laura Linney reciteranno nel film

21/06/2020 |

Sono state annunciate le attrici principali di The Miracle Club, il film che sarà diretto da Thaddeus O’Sullivan. Il regista lavorerà con tre protagoniste di assoluto livello: Maggie Smith, Kathy Bates e Laura Linney. La storia racconterà di tre donne (interpretate dalle attrici di cui sopra) che decideranno di fare insieme un viaggio a Lourdes. Il pellegrinaggio permetterà loro di riscoprire alcuni valori legati alla loro amicizia.



La sceneggiatura di The Miracle Club è stata scritta da Jimmy Smallhorne, Timothy Prager e Josh Maurer. Il progetto è in fase di sviluppo, con le riprese che dovrebbero partire ad aprile 2021.



La produzione è affidata a Chris Curling e Alixandre Witlin.



Maggie Smith recentemente ha recitato nell'adattamento cinematografico di Downton Abbey mentre la Linney e la Bates hanno preso parte rispettivamente alle serie tv Ozark ed American Horror Story.