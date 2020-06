David Koepp parla di Indiana Jones 5 e del suo mancato coinvolgimento

News





22/06/2020 |

Per tanto tempo si è parlato di un possibile Indiana Jones 5 con una storia scritta da David Koepp. Un progetto che però non è mai decollato, con lo stesso Koepp che spesso si è ritrovato a commentare i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il tutto.



Ora il progetto è passato nelle mani del regista James Mangold che lo ha ereditato, almeno per quanto riguarda la regia, da Steven Spielberg. Un film tutto nuovo dunque rispetto ai precedenti, quello che uscirà con tutta probabilità nel 2022 nelle sale. Un compito arduo per Mangold, considerando l'importanza della saga. E Koepp, nel corso di un'intervista rilasciata all'Hollywood Reporter, ha analizzato proprio l'aspetto della difficoltà che esiste nel realizzare un film del genere: "E' difficile poter completare un film su Indiana Jones. E' veramente dura. Il primo e il terzo film del franchise sono amati in modo inverosimile e questo alza l'asticella. Per questo nuovo capitolo ho scritto due versioni della sceneggiatura, l'ultima delle quali pensavo fosse buona, ma non siamo riusciti a mettere insieme il tutto".



Koepp ha anche elogiato James Mangold: "Se c'è qualcuno in grado di poter esplorare il mondo di Indiana Jones è certamente lui. Quello che ha fatto con Wolverine è stato impressionante".