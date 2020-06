Mamma Mia! potrebbe diventare una trilogia

News





22/06/2020 |

Nel 2008 uscì per la prima volta nelle sale Mamma Mia! film che, come ben si capisce del titolo, richiamava a gran voce uno dei brani più famosi al mondo realizzato dagli Abba. E dieci anni dopo il primo film la produzione ha deciso di realizzare il suo sequel dal titolo Mamma Mia! Ci Risiamo. Entrambe le pellicole ebbero un discreto successo al botteghino (609 e 395 milioni di dollari, questi i rispettivi incassi), un risultato che non ha chiuso mai le porte alla possibile realizzazione di un terzo film pronto ad affiancarsi agli altri due.



A confermare quanto scritto è stata la produttrice Judy Craymer che, nel corso di un'intervista al Daily Mail, ha aperto le porte ad un nuovo episodio: "Un giorno ci sarà un altro film, perché abbiamo sempre pensato ad una trilogia. Inoltre, alla Universal piacerebbe farlo". La Craymer non ha aggiunto però altri dettagli in merito ad un possibile progetto.



Il primo Mamma Mia! fu diretto da Phyllida Lloyd mentre il secondo da Ol Parker. In entrambi i film hanno recitato come protagoniste Meryl Streep ed Amanda Seyfried, inserite in un cast brillante composto anche da Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard, Colin Firth, Lily James, Andy Garcia, Julie Walters.