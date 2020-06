Johnny Depp presterà la sua voce alla pellicola animata Puffins

News





22/06/2020 |

E' stato annunciato un nuovo progetto cinematografico che vedrà coinvolto Johnny Depp e questa volta riguarda il nostro Paese. La Iervolino Entertainment svilupperà infatti Puffins, serie animata tratta dal cartone che sarà composta da 250 episodi.



Puffins racconta di un gruppo di simpatici uccellini, Johnny Puff, Tic e Tac, Didi e Pie, e del loro amico tricheco Otto. Insieme, i protagonisti vivranno tante avventure spesso legate a problemi di vita quotidiana, sociale e ambientale.



Ma cosa c'entra Johnny Depp con tutto questo? La star è stata ingaggiata per prestare la voce ad uno di questi pennuti stravaganti, ovvero Johnny Puff.



Per la Iervolino Entertainment e Depp si tratta della seconda collaborazione dopo Waiting for the Barbarians del regista Ciro Guerra.



Andrea Iervolino, presidente e fondatore della IE, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: "Siamo felici di consolidare la nostra collaborazione con Johnny Depp, per la seconda volta coinvolto in un progetto di Iervolino Entertainment. Si tratta della prima partecipazione dell'attore a un prodotto short content, un progetto nuovo e avanguardista: un'ulteriore conferma per noi che investire in una tipologia di fruizione e di genere che guarda al futuro è la strada giusta. Siamo orgogliosi che una figura del calibro di Johnny Depp abbia creduto nel nostro progetto e ne faccia parte attivamente, condividendo con la produzione idee e spunti creativi che daranno sicuramente un valore aggiunto ai Puffins".