Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Joel Schumacher

22/06/2020 |

Il mondo del cinema piange la scomparsa di uno dei suoi registi più famosi: Joel Schumacher. Nato a New York nell'agosto 1939, Schumacher è stato un regista poliedrico ed ha esordito dietro la macchina da presa nel 1981 con la commedia sci-fi The Incredible Shrinking Woman. Tre anni dopo ha portato nelle sale Cattivi Ragazzi, salendo alla ribalta nel 1993 con Un giorno di ordinaria follia.



Dopo aver lavorato all'adattamento cinematografico de Il Cliente, tratto dal romanzo di John Grisham, Schumacher ha collaborato con la DC Comics per la realizzazione di ben due film dedicati a Batman: il primo Batman Forever, con Val Kilmer nella parte dell'Uomo Pipistrello, il secondo, Batman & Robin, con l'eroe interpretato da George Clooney.



Dal 2000 oggi Schumacher ha avuto modo di lavorare con Colin Farrell nel film In Linea con l'Assassino e con Jim Carrey nell'horror Number 23. Trespass, thriller movie diretto nel 2011 con protagonisti Nicolas Cage e Nicole Kidman, è stato il suo ultimo film. L'ultimo lavoro, invece, appartiene alla realizzazione di alcuni episodi della serie House of Cards.