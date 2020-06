The Flash: Michael Keaton in trattative per interpretare Batman!

News





22/06/2020 |

A sorpresa, a distanza di anni da quel 1989 e da quel 1992, quando uscirono nelle sale Batman e Batman - Il Ritorno, entrambi firmati Tim Burton, Michael Keaton potrebbe nuovamente indossare quel costume che nel corso dell'ultimo trentennio è stato indossato da tanti attori. La star, infatti, è entrata in trattative con la Warner Bros. Pictures per recitare nel film The Flash proprio nella parte di Batman.



L'adattamento cinematografico dedicato a questo eroe della DC Comics è affidato ad Andy Muschietti che dirigerà il protagonista Ezra Miller. Christina Hodson ha scritto la sceneggiatura, con l'uscita della pellicola prevista per giugno 2022.



Miller dunque torna nei panni di Barry Allen dopo le apparizioni in Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad e Justice League. La sorpresa, però, riguarda la possibile presenza di Keaton nei panni di Batman, soprattutto considerando il Batman di Matt Reeves attualmente in lavorazione e che vedrà Robert Pattinson protagonista. Non sappiamo quanto spazio avrà Keaton nel film The Flash ma il suo ipotetico ritorno come l'Uomo Pipistrello ha già entusiasmato i fan...