Bruce Willis sarà il protagonista del thriller movie Reactor

23/06/2020 |

Nuovo action-thriller movie in vista per Bruce Willis che reciterà da protagonista all'interno di Reactor. L'attore, questa volta, non sarà però il "buono" di turno ma il villain, ovvero il leader di una banda di mercenari che, per vendetta, deciderà di sequestrare una centrale nucleare. Ad un ex soldato, invece, verrà affidato il compito di fermarlo.



Reactor sarà diretto da Jared Cohn che ha scritto la sceneggiatura con Cam Cannon e Stephen Cyrus. La pellicola verrà finanziata e prodotta dalla 308 Enterprises e dalla Almost Never Films.



Le riprese dovrebbero partire nel corso dell'estate.



Willis lo scorso anno ha ripreso il ruolo di David Dunn all'interno di Glass, pellicola che ha chiuso la trilogia nata grazie al regista M. Night Shyamalan e comprendente anche Split e Unbreakable.