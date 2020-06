David F. Sandberg è pronto per un nuovo horror movie: il regista dirigerà The Culling

News





23/06/2020 |

David F. Sandberg ha deciso di proseguire il sentiero cinematografico dell'horror e presto si metterà all'opera per dirigere una nuova pellicola. Il progetto in questione è intitolato The Culling ed ha una sceneggiatura scritta da Stephen Herman.



La trama racconterà di un prete che sta vivendo uno dei periodi più brutti della sua vita. Un demone, infatti, tormenta lui e la sua famiglia da anni, e lui stesso, dopo essersi rifugiato in una baita nel bosco, deciderà di affrontarlo una volta per tutte.



Sandberg non sarà soltanto il regista ma si occuperà anche di produrre il film tramite la sua compagnia Mångata. Il progetto sarà rilasciato dalla Lionsgate.



Il regista, dopo aver diretto Lights Out - Terrore nel buio e Annabelle 2: Creation, ha anche realizzato il cinecomic Shazam!.