Julianne Moore sarà la protagonista di Sharper

23/06/2020 |

Julianne Moore, attrice che abbiamo visto recentemente in Dopo il Matrimonio, produrrà e sarà protagonista di Sharper, pellicola nella quale interpreterà una truffatrice che prende di mira miliardari a Manhattan. Il progetto sta muovendo i primi passi con Brian Gatewood e Alessandro Tanaka che hanno scritto la sceneggiatura. I due scrittori saranno anche i produttori con la Moore, suo marito Bart Freundlich ed Erik Feig della Picturestar.



La produzione non ha annunciato il nome del regista.



Il film è stato acquistato dalla Apple che con tutta probabilità lo rilascerà soltanto sulla sua piattaforma streaming AppleTv+.



Julianne Moore ha recitato anche nella serie tv Lisey's Story distribuita in rete proprio dalla Apple.