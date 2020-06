Over the Moon  Il fantastico mondo di Lunaria: in rete il primo trailer

News





23/06/2020 |

Tramite Netflix siamo lieti di mostrarvi il primo trailer di Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria, pellicola che arriverà sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo autunno. La regia è del Premio Oscar Glen Keane, che in passato ha lavorato a diversi capolavori Disney, mentre la produzione è affidata a Pearl Studio e Netflix.



Il cast originale del film è composto da Cathy Ang, Phillipa Soo, Robert G. Chiu, Ken Jeong, John Cho, Ruthie Ann Miles, Margaret Cho, Kimiko Glenn, Artt Butler e Sandra Oh.



Sinossi di Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria:

Una ragazzina brillante e determinata con la passione per la scienza decide di costruire un razzo per raggiungere la luna e dimostrare l'esistenza di una dea leggendaria.