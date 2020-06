Tremors: Kevin Bacon parla del film del 2018

News





Era il 1990 quando un giovanissimo Kevin Bacon recitò da protagonista assieme a Fred Ward in Tremors, horror-comedy movie del regista Ron Underwood. Il film raccontava di una piccola città americana assediata da spaventose creature sotterranee. Il film, con il passare del tempo, diventò una sorta di cult del genere e proseguì la sua storia con diversi sequel nei quali Bacon non ha mai recitato.



Nel 2018, però, l'attore prese parte ad un reboot televisivo del film, interpretando sempre il personaggio di Valentine McKee. Una decisione particolare quella di Bacon, che mai nella sua carriera ha interpretato per due volte lo stesso personaggio a livello cinematografico: "Tremors è molto interessante perché è un sottogenere horror, un sottogenere che amo particolarmente ma che allo stesso tempo è molto difficile da realizzare per via degli equilibri - ha raccontato Bacon a bloodydisgusting -. Quello di Valentine è l'unico personaggio che ho interpretato nel corso della mia carriera che ho davvero pensato di rivisitare dopo 25 anni. Ho pensato che sarebbe stato interessante vedere chi fosse diventato, perché era un ragazzo ordinario che ha subìto circostante particolari".



Sul reboot del 2018: "E' stato un grande processo, un processo anche divertente. Avevamo una grande sceneggiatura, scritta da Andrew Miller, e un grande regista (Vincenzo Natali). Non so perché hanno deciso di non andare avanti".