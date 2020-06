Bill Murray e Anne Hathaway saranno i protagonisti di Bum's Rush

News





23/06/2020 |

Bill Murray e Anne Hathaway lavoreranno insieme all'interno della commedia Bum's Rush. Il film sarà diretto da Aaron Schneider e vedrà recitare al suo interno anche Robert Duvall.



La Hathaway interpreterà Pearl, una calzolaia altamente qualificata, che incontrerà per caso un singolare cane randagio, Bum, la cui voce sarà prestata da Murray. Le due anime si troveranno davanti ad un bivio che potrà cambiare definitivamente le loro vite per sempre. La sceneggiatura è stata scritta da C Gaby Mitchell.



La produzione è affidata a Sarah Green, a Mitchell e a Schneider.



La produzione non ha comunicato quando partiranno le riprese, le uniche informazioni raccontano che il film verrà girato a Santa Barbara e in New Mexico.