Annunciata la data d'uscita del nuovo film di M. Night Shyamalan

24/06/2020 |

Arrivano novità importanti per quello che sarà il nuovo progetto cinematografico di M. Night Shyamalan. La Universal Pictures ha infatti deciso di fissare per agosto 2021 l'arrivo della pellicola nelle sale. Parlando del cast, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff e Vicky Krieps sono gli attori entrati all'interno di questo progetto cinematografico al momento top secret.



Shyamalan ha anche curato la sceneggiatura e sarà uno dei produttori. Al momento non sono state rilasciate informazioni riguardanti la trama e non è da escludere che il film in questione sia collegato in qualche modo ad altre opere che il regista ha diretto in passato.



Shyamalan ha diretto nel 2019 Glass, film che ha completato la trilogia comprendente anche Split e Unbreakable. La pellicola ha ottenuto un discreto successo al botteghino arrivando ad incassare in tutto il mondo 246 milioni di dollari.