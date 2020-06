Cambia il titolo del nuovo capitolo de La Casa

News





24/06/2020 |

Diverse settimane fa Bruce Campbell, attore divenuto un'icona grazie alla sua interpretazione nell'horror movie La Casa, diretto da Sam Raimi, aveva annunciato l'imminente nascita di un nuovo progetto cinematografico legato al franchise. Allo stesso tempo aveva regalato due informazioni ai fan: la prima che non sarebbe stato lui il protagonista, la seconda che il film si sarebbe chiamato Evil Dead Now.



Ora, però, le carte in tavola sembrano essere cambiate perché lo stesso attore, in un'intervista rilasciata a Diabolique Magazine, ha svelato che il nuovo titolo sarà Evil Dead Rise. Campbell ha anche aggiunto: "Stiamo per ricevere una nuova versione della sceneggiatura. Non penso che accadrà nulla fino al 2021 ma stiamo andando avanti a pieno ritmi e siamo felici". Poi la star ha anticipato un dettaglio: "Sarà tutto nuovo. Non ci sarà più la casa nel bosco".



Cresce dunque la curiosità su quella che sarà la storia di Evil Dead Rise. Il film sarà diretto da Lee Cronin.