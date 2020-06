Ava: il trailer del film con Jessica Chastain

News





25/06/2020 |

E' stato rilasciato il trailer internazionale di Ava, il crime drama di Tate Taylor, il regista che ha portato al cinema Ma e La Ragazza del Treno. La clip, rilasciata dalla Vertical Entertainment, ci mostra la protagonista Jessica Chastain nei panni di un'assassina professionista che presta i suoi servizi per missioni segrete. Quando una di queste però non andrà a buon fine si ritroverà a lottare per la sua sopravvivenza.



La sceneggiatura del film è stata scritta da Matthew Newton.



All'interno del cast di Ava troviamo Colin Farrell, Common e John Malkovich.



Ava dovrebbe uscire in VOD il prossimo settembre.