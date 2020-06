Waiting For The Barbarians: il trailer del film con Mark Rylance, Johnny Depp e Robert Pattinson

News





25/06/2020 |

La Samuel Goldwyn Films ha rilasciato online il trailer internazionale di Waiting For The Barbarians, film che segna il debutto dietro la macchina da presa, per un film in lingua inglese, del regista colombiano Ciro Guerra.



Il Premio Oscar Mark Rylance è il protagonista dell'adattamento del romanzo di J.M. Coetzee ed interpreta un magistrato senza nome di un isolato insediamento di frontiera al confine di un impero senza nome. Il magistrato attende con ansia un facile pensionamento, in attesa di lasciare il timone tra le mani del colonnello Joll, ma la minaccia dell'arrivo di un gruppo chiamato "Barbari" mette a repentaglio la vita di tutti.

All'interno del film recitano anche Johnny Depp, nella parte del comandante Joll, e Robert Pattinson come un ufficiale. Greta Scacchi, David Dencik, Sam Reid, Harry Melling, Bill Milner e Gana Bayarsaikhan sono gli altri attori presenti nel film.



Il film uscirà in VOD dal 7 agosto.