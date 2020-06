Henry Cavill parla di Superman: Mi piacerebbe interpretarlo per molti anni

News





25/06/2020 |

L'ultimo attore ad aver vestito i panni di Superman, il popolare eroe della DC Comics, è stato Henry Cavill che abbiamo visto in Man of Steel e in Batman V Superman: Dawn of Justice. La star, nelle ultime settimane, è stato avvicinato ad altri progetti della Warner Bros. Pictures riguardanti l'eroe kryptoniano ma non è stato svelato se nasceranno altri film su di lui o se lo stesso Cavill verrà inserito in cinecomic dedicati ad altri personaggi.



Ma qual è il rapporto di Henry Cavill con Superman? Questa è stata la risposta della star: "Sono sempre stato un fan di Superman. Con un personaggio del genere, porti il mantello con te fuori dal set. E questo diventa parte della tua vita pubblica. Quando incontri i bambini, gli stessi potrebbero non vedermi come Henry Cavill ma come Superman. C'è una responsabilità che ne deriva - ha raccontato a Variety".



Cavill ha proseguito: "E' un personaggio meraviglioso, in realtà è una responsabilità che sono felice di avere e spero di poter interpretare Superman anche nei prossimi anni".



Sulla sua carriera: "La mia carriera è cambiata dopo averlo interpretato. Sono incredibilmente grato per questo, e mi ha anche insegnato molto su me stesso".