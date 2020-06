In lavorazione il reboot di Twister

News





25/06/2020 |

Era il 1996 quando uscì nelle sale Twister, pellicola diretta da Jan de Bont e con la sceneggiatura scritta da Michael Crichton e Anne Marie-Martin. Protagonisti del film furono Helen Hunt e Bill Paxton nei panni di Jo e Bill Harding, due esperti meteorologi e cacciatori di tempeste, che si ritroveranno a "cacciare" un devastante tornado F5.



E a distanza di ventiquattro anni la Universal Pictures ha deciso di mettere in cantiere il reboot. Il progetto sta muovendo i primi passi con lo studio che ha ingaggiato per la regia Joseph Kosinski. Quest'ultimo ha recentemente lavorato con Tom Cruise per Top Gun: Maverick.



Twister ottenne un grandissimo successo nel 1996 incassando in tutto il mondo la bellezza di 494 milioni di dollari. Tra i produttori esecutivi del film originale spiccava anche il nome di Steven Spielberg.



Del nuovo progetto al momento la Universal Pictures non ha fornito altri dettagli.