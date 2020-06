David Leitch dirigerà l'adattamento di Bullet Train

News





25/06/2020 |

David Leitch, il regista di Deadpool 2 e Fast & Furious - Hobbs & Shaw, collaborerà con la Sony Pictures per la realizzazione di un thriller movie tutto da scoprire. Il regista dirigerà infatti l'adattamento cinematografico di Bullet Train, manga giapponese. Il progetto è già partito con la Sony che ha ingaggiato Zak Olkewicz per la sceneggiatura.



La pellicola sarà prodotta dallo stesso Leitch insieme a Kelly McCormick e Kat Samick. Inoltre, tra i produttori, spicca anche Antoine Fuqua attraverso la sua 87 North. Brittany Morrissey della Sony supervisionerà invece il progetto per conto della Sony.



La trama non è stata rivelata.



Il progetto in questione si inserisce nell'agenda già fitta di impegni di Leitch. Il regista dirigerà presto anche Undying Love e The Division: entrambi i film sono attualmente in fase di pre-produzione.