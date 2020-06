Jurassic World: Dominion: Campbell Scott interpreterà un personaggio visto in Jurassic Park

News





26/06/2020 |

A sorpresa è stato annunciato un nuovo nome per il cast di Jurassic World: Dominion. E l'attore in questione, Campbell Scott, ci farà tornare indietro nel tempo visto che interpreterà Lewis Dodgson, il tizio in maglia rossa che si incontrò con Dennis Nedry per pianificare il furto degli embrioni dei dinosauri all'interno di Jurassic Park di Steven Spielberg.



All'interno del romanzo Jurassic Park di Michael Chricton, Lewis Dodgson era a capo del settore sviluppo della BioSyn, un'azienda rivale di InGen (non menzionata però nel film). In Jurassic World: Dominion, dalle prime informazioni trapelate, Dodgson sarà il CEO della ByoSin ma solo il tempo ci dirà se sarà uno dei villain.



In Jurassic Park, Dowson fu interpretato da Cameron Thor.



Diretto da Colin Trevorrow, il terzo atto del franchise Jurassic World ha un cast vasto che abbraccia anche gli attori della trilogia di Jurassic Park. Il cast comprende Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, affiancati da Mamoudou Athie, DeWanda Wise e Dichen Lachman. Dalle prime opere, invece, torneranno Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum.



Emily Carmichael e Derek Connolly hanno scritto la sceneggiatura del film. L'uscita è prevista per luglio 2021.