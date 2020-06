Tenet: posticipata ancora una volta l'uscita del film!

Per vedere Tenet nelle sale dovremo aspettare un periodo più lungo del previsto. Il film, infatti, non uscirà più il prossimo 17 luglio ma il 12 agosto. La Warner Bros. Pictures ha deciso dunque di modificare il giorno dell'arrivo della pellicola di Christopher Nolan nei cinema, a causa della pandemia Covid-19 che negli States sta facendo registrare numeri preoccupanti.



"La Warner Bros. Pictures si impegnerà a portare Tenet nelle sale quando i funzionari della sanità pubblica daranno l'ok. In questo momento dobbiamo essere flessibili, non stiamo trattando la questione come una normale uscita. Stiamo pensando di far uscire il film in mezzo alla settimana per permettere agli spettatori di scoprirlo in base al proprio tempo e pensiamo di lasciarlo nelle sale a lungo, così da sviluppare una strategia diversa ma di successo", ha fatto sapere la Warner tramite un comunicato.



Lo studio ha anche cancellato il ritorno nei cinema di Inception, che il 31 luglio sarebbe dovuto uscire nelle sale in occasione del suo decimo anniversario.



Prodotto da Emma Thomas e Christopher Nolan, con Thomas Hayslip produttore esecutivo, il film ha un cast composto da John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh.



Tenet è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm e a livello di trama si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale.



Sinossi di Tenet: