Shriver: Michael Shannon, Kate Hudson, Don Johnson e DaVine Joy Randolph reciteranno nel film

News





26/06/2020 |

Entrerà presto in produzione una commedia tutta da gustare dal titolo Shriver. Il film è in fase di sviluppo ed è stato annunciato che al suo interno reciteranno Michael Shannon, Kate Hudson, Don Johnson e Da’Vine Joy Randolph. Inoltre il cast comprende anche Jimmi Simpson, Zach Braff, Mark Boone ed Aja Naomi King.



Diretto da Michael Maren, il film racconta di un piccolo college che cerca di ottenere un grande successo nel mondo letterario. Per farlo si affideranno a Shriver, un famoso scrittore che è rimasto nell'ombra nel corso degli ultimi venti anni. Ma la persona in questione altro non è che un omonimo, e di conseguenza un millantatore, che tra l'altro non ha mai letto un libro in vita sua. Senza avere nulla da perdere, Shriver accetta l'invito per partecipare al Festival letterario...



Maren ha anche curato la sceneggiatura.



La produzione è affidata a Jina Panebianco e Michael J. Reiser della CaliWood Pictures. Tra i produttori troviamo anche Robert Ogden Barnum, Byron Wetzel, Lucas Jarach e Josh Kesselman.