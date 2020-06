The Magic School Bus: Elizabeth Banks sarà regista e produttrice del film

News





26/06/2020 |

Elizabeth Banks ha trovato un nuovo progetto cinematografico che presto svilupperà da produttrice e nel quale reciterà come protagonista. Il film in questione sarà The Magic School Bus, adattamento cinematografico della serie di libri per ragazzi di Joanna Cole. La Banks, in questo live-action movie, sarà Ms. Frizzle, l'insegnante protagonista assieme ai suoi ragazzi. La serie negli anni novanta venne trasformata anche in uno show televisivo.



La Banks è anche la produttrice con Max Handelman della Brownstone Productions. Tra i produttori troviamo anche Iole Lucchese e Caitlin Friedman della Scholastic Entertainment e Marc Platt ed Adam Siegel della Marc Platt Productions.



"Siamo lieti di portare in vita l'iconica Mrs. Frizzle e la sua gioia per la conoscenza e l'avventura in un mondo nuovo che ispira la prossima generazione dei bambini ad esplorare la scienza e che supporta gli insegnanti in grado di rendere questa scienza reale" ha spiegato la Lucchese in un comunicato.