Without Remorse: il film di Stefano Sollima uscirà nel 2021

27/06/2020 |

Ha subìto un'altra modifica alla sua data di uscita nelle sale Without Remorse, pellicola attualmente in lavorazione. Il film, adattamento cinematografico del romanzo di Tom Clancy, arriverà nei cinema, come deciso dalla Paramount Pictures, non più a partire dal prossimo 2 ottobre ma a febbraio 2021. Si tratta, per questa opera, del secondo cambio di data: inizialmente, infatti, il film avrebbe dovuto fare il suo esordio il 18 settembre. Le movitazioni che hanno portato a questo rinvio sono dovute alla pandemia Covid-19 che in alcuni stati americani sta facendo registrare ancora numeri importanti.



La regia di Without Remorse è di Stefano Sollima che lavorerà su una sceneggiatura di Taylor Sheridan.



Nei panni del protagonista troviamo Michael B. Jordan che interpreterà l'agente John Clark, un ex Navy Seal conosciuto precedentemente con il nome di John Kelly, che cercherà di vendicarsi di un gruppo di narcotrafficanti in quel di Baltimora. Bell interpreterà Robert Ritter, il vicedirettore delle operazioni della CIA, uno dei personaggi più famosi dei romanzi di Clancy.



All'interno del film reciteranno anche Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Jacob Scipio, Jack Kesy, Todd Lasance, Luke Mitchell e Cam Gigandet.



Akiva Goldsman produrrà il film con Jordan, Josh Appelbaum ed Andre Nemec.