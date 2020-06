Mulan: la pellicola Disney uscirà nei cinema ad agosto

News





27/06/2020 |

A causa della pandemia Covid-19 sono tante le pellicole che stanno subendo dei cambiamenti relativi alle loro uscite cinematografiche. Una di queste è Mulan, il live-action movie della Disney che non uscirà più a luglio ma il prossimo agosto. "Mentre la pandemia ha cambiato i nostri piani per l'uscita di Mulan, e noi continueremo ad essere flessibili cosi come richiesto dalle situazioni che stiamo vivendo, questo non ha cambiato la nostra convinzione nel potere di questo film e il suo messaggio di speranza e perseveranza. La regista Niki Caro, il nostro cast e la nostra crew hanno creato un epico, bello ed emozionante film che rappresenta tutto quello che un'esperienza cinematografica dovrebbe essere", hanno dichiarato Alan Horn e Alan Bergman, rispettivamente co-chairman e chief creative officer della Disney.



La pellicola è diretta da Niki Caro (La signora dello zoo di Varsavia) che ha lavorato con la protagonista Liu Yifei, scelta per interpretare il ruolo di Hua Mulan. All'interno del cast troviamo anche Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Utkarsh Ambudkar e Ron Yuan.



Rick Jaffa e Lauren Hynek hanno scritto la sceneggiatura.



Sinossi di Mulan:

Mulan narra l’epica avventura di una intrepida giovane donna che si traveste da uomo per difendere la Cina dall’attacco di invasori provenienti dal Nord. Figlia maggiore di uno stimato guerriero, Hua Mulan è energica, determinata e agile. Quando l’Imperatore decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale, Mulan prende il posto del padre malato e si arruola con il nome di Hua Jun, diventando una delle più grandi guerriere nella storia della Cina.