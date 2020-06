Margot Robbie sarà la protagonista della nuova versione di Pirati dei Caraibi

News





27/06/2020 |

La Disney ha scelto di realizzare un film tutto al femminile di Pirati dei Caraibi, il famoso franchise di successo che ha visto protagonista in passato Johnny Depp. Il progetto è in fase di sviluppo ma lo studio ha già individuato chi sarà la protagonista. Ed il nome corrisponde a quello di Margot Robbie, attrice che abbiamo visto in Birds of Prey e in Suicide Squad. Ma la notizia dell'entrata nella pellicola della Robbie non è l'unica novità perché la Disney ha annunciato di aver affidato la sceneggiatura a Christina Hodson, la sceneggiatrice che ha curato la storia di Birds of Prey e del cinecomic The Flash che uscirà nelle sale nel 2022.



Il progetto in questione, però, non deve essere confuso con il reboot che la stessa Disney aveva annunciato di voler realizzare diversi mesi fa. I due progetti, infatti, al momento sembrano essere separati, anche se il produttore sarà lo stesso: Jerry Bruckheimer.



Quello di Pirati dei Caraibi, per la Robbie, è un progetto che va a riempire ulteriormente l'agenda dell'attrice scelta per recitare nel nuovo film di David O. Russell, ancora senza titolo, nell'adattamento di Barbie e in due cinecomic nei quali riprenderà la parte di Harley Quinn.