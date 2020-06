Lee: Kate Winslet sarà la protagonista del film e sarà diretta da Ellen Kuras

News





27/06/2020 |

Ellen Kuras, regista che ha curato gli episodi di alcune serie tv come Ozark e Catch-22, è pronta per il debutto dietro la macchina da presa e lo farà lavorando con il Premio Oscar Kate Winslet. Il progetto porta il titolo Lee e racconterà la storia di Lee Miller Penrose, fotografa degli anni venti che si affermò nel settore della moda e dell'arte prima di diventare, durante la Seconda Guerra Mondiale, corrispondente di guerra per Vogue. La Winslet vestirà i panni della protagonista.



La pellicola racconterà proprio il periodo del conflitto mondiale, con la Lee che decise di documentare le verità nascoste del Terzo Reich.



Liz Hannah curerà la sceneggiatura del film.



Troy Lum e Andrew Mason della Hopscotch Features saranno i produttori con la Winslet mentre la Hannah sarà la produttrice esecutiva.



Il film si basa sul libro The Lives of Lee Miller scritto da Anthony Penrose, il figlio della Lee. Le riprese dovrebbero partire nella primavera 2021.