Highlander: Chad Stahelski aggiorna sul reboot

29/06/2020

Sono passati quattro anni da quando è stato annunciato il reboot di Highlander, progetto cinematografico affidato a Chad Stahelski. Al regista è stato affidato il compito di far rivivere la leggenda di Connor MacLeod, il personaggio reso celebre da Christopher Lambert.



Ma a che punto siamo con il suo sviluppo? Lo stesso Stahelski, a Discussing Film, ha fornito qualche aggiornamento in merito: "Siamo entrati nella piena fase di sviluppo di Highlander. Lavoriamo scrivendo e ritoccando le sceneggiatura, lavoriamo alle sequenze e su tutte le cose che vogliamo fare. La quarantena non ha rallentato il processo di sviluppo della pellicola".



La sceneggiatura di Highlander è affidata a Ryan J. Condal e Kerry Williamson. Al momento non si hanno novità circa il cast, dunque non è chiaro quale sarà l'attore a cui verrà affidata la parte del protagonista.