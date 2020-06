Greenland: online il poster del film con Gerard Butler

News





29/06/2020 |

E' stato rilasciato il primo poster internazionale di Greenland e sulla locandina possiamo ammirare i due protagonisti Gerard Butler e Morena Baccarin. Il film è un thriller catastrofico che racconterà di una famiglia che farà di tutto per sopravvivere ad un devastante evento naturale. Butler e la Baccarin saranno marito e moglie, una coppia che vive una vita tranquilla fin quando una cometa destinata a colpita la Terra arriva a minacciare l'intera umanità.



La pellicola sarà diretta da Ric Roman Waugh che ha già collaborato con l'attore per Angel Has Fallen. Greenland farà il suo debutto nelle sale il prossimo agosto.



Greenland è prodotto da Basil Iwanyk della Thunder Road Films, dallo stesso Butler e da Alan Siegel. La sceneggiatura del film è stata affidata a Chris Sparling.



Butler è stato annunciato recentemente per diversi progetti cinematografici: Kandahar, Remote Control, Nella Tana dei Lupi 2 e Afterburn.