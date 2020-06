La Screen Gems trasformerà in film il romanzo Horrorscope

News





29/06/2020 |

La Screen Gems ha acquisito i diritti di Horrorscope, il romanzo di Nicholas Adams, e lo trasformerà in un film. Il progetto è stato avviato con Anna Halberg e Spenser Cohen che si occuperanno della sceneggiatura. La trama, attualmente, non è stata rivelata ma il tutto sarà collegato ad un oscuro libro sull'oroscopo. Dopo aver partecipato ad un party a tema oroscopo, i partecipanti iniziano a morire in relazione al proprio segno zodiacale. A quattro amici il compito di svelare il mistero che si nasconde dietro queste morti.



Les Morgenstein ed Elysa Dutton della Alloy Entertainment sono i produttori mentre Michael Bitar e Lariah Perara supervisioneranno il progetto per conto della Screen Gems.



La produzione non ha però ancora annunciato il nome di chi si occuperà di dirigere il film.