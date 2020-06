Qua la Zampa 2: in rete il trailer italiano

News





30/06/2020 |

A distanza di tre anni dall'uscita di Qua la Zampa, la 01Distribution ha rilasciato il primo trailer del secondo capitolo del film. Dietro la macchina da presa non troviamo più Lasse Hallstrom ma Gail Mancuso che ha diretto un cast che comprende Marg Helgenberger, Betty Gilpin, Henry Lau, Kathryn Prescott, Dennis Quaid e Josh Gad.



L'uscita nei cinema è prevista per il 1° luglio.



Sinossi di Qua la Zampa 2:

Il film diretto da Gail Mancuso, segue la storia del saggio e divertente golden retriever di nome Bailey (voce originale Josh Gad), meraviglioso protagonista a quattro zampe. Dopo gli eventi raccontati in Qua la zampa!, Bailey è sereno e pensa di aver trovato finalmente la ragione per cui ha attraversato molte vite. Si trova nel Michigan nella fattoria del suo amato padrone Ethan (Dennis Quaid) e di sua moglie Hannah (Marg Helgenberger), insieme alla loro nipotina di dieci anni CJ (Abby Ryder Fortson). Bailey trascorre una vita felice in compagnia di CJ, giocano insieme e si divertono. Bailey si è affeziona alla piccola e cerca di proteggerla da ogni pericolo, fino a quando un giorno Gloria (Betty Gilpin), la mamma della piccola decide che è arrivato il momento di lasciare la fattoria e di portare via con sé la sua bambina, con grande dispiacere da parte di Ethan e Hannah. Trascorrono 10 anni da quel giorno, Bailey ha lasciato la sua vita per nuove anime, ma è rimasto fedele alla promessa fatta al suo padrone: trovare CJ, non abbandonarla, aiutarla e proteggerla in qualsiasi situazione. Bailey vivrà così nuove avventure piene d'amore, emozioni indimenticabili, dolori e gioie, in compagnia di CJ (Kathryn Prescott), e il suo migliore amico Trent (Henry Lau).