Online il primo trailer di Il Principe Dimenticato

30/06/2020 |

Tramite la 01Distribution siamo lieti di mostrarvi il primo trailer italiano di Il Principe Dimenticato, opera diretta da Michel Hazanavicius (The Artist). All'interno della pellicola, la cui sceneggiatura è stata curata dallo stesso regista, da Noé Debré e Bruno Merle, recitano Omar Sy, François Damiens, Bérénice Bejo, Théo Hellermann e Oudesh Rughooput.



Il film arriverà nelle sale dal 1° luglio.



Sinossi di Il Principe Dimenticato:

Djibi è un padre single la cui vita ruota attorno a Sofia, la diletta figlia di otto anni. Ogni notte, durante la rituale lettura della favola della buonanotte, Djibi la fa volare con la fantasia nel mondo di "Storyland", un immaginario set cinematografico in cui le avventure fiabesche prendono vita e hanno per protagonista Djibi nei panni di un eroico Principe Azzurro. Tre anni dopo, ormai quasi adolescente, Sofia è troppo grande per credere alle storie del padre ed inizia ad inventarne di sue. Nei suoi racconti però Djibi smette di avere il ruolo principale, adesso dovrà trovare il modo per rimanere per sempre l’eroe della vita e dei racconti della figlia.