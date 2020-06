Amulet: ecco il primo inquietante poster internazionale

News





30/06/2020 |

E' stato rilasciato in rete il primo poster internazionale di Amulet. E la locandina è abbastanza inquietante: sullo sfondo troviamo infatti una suora il cui abito religioso lo vediamo trasformarsi in quelle che sembrano ali di pipistrello.



Il film è scritto e diretto da Romola Garai, alla sua prima opera da regista. Protagonista del film è Alex Secareanu che interpreta Tomaz, un senzatetto, ex soldato, che trova in una donna la sua via di salvezza. La stessa, che vive con la madre malata, gli offre la possibilità di vivere nella sua casa in cambio di un aiuto nella gestione della stessa abitazione. Quando Tomaz inizierà a cullare un sentimento vicino all'amore per la donna (interpretata da Carla Juri) si accorgerà della presenza di un qualcosa di sinistro.



Il cast comprende anche Imelda Staunton e Angeliki Papoulia.



Amulet uscirà on demand a partire dal prossimo 24 luglio.