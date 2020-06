Morena Baccarin parla di Deadpool 3

News





30/06/2020 |

Con i suoi due capitoli Deadpool è entrato nella storia come uno dei cinecomic dall'incasso sconvolgente. I film infatti hanno incassato rispettivamente 782 e 785 milioni di dollari. Numeri da capogiro che hanno portato in molti a chiedersi quanto ci metterà la Marvel a realizzare il terzo film.

E la domanda è stata sottoposta a Morena Baccarin, l'attrice che ha recitato in entrambi i film nella parte di Vanessa, la fidanzata del protagonista. Interpellata da Entertainment Weekly, la Baccarin non ha fornito però delle novità: "Al momento quello che sembra è che lo stiano ancora scrivendo. Ma non lo so... Nessuno me ne ha parlato e non sono stata avvicinata al progetto. Non ho avuto modo di discuterne con nessuno, aspettiamo...".



Morena Baccarin ha anche avuto modo di elogiare Ryan Reynolds, il protagonista del film: "E' la persona migliore con cui lavorare, è dolce e divertente. Il set? Anche li è stato tutto cosi divertente e appagante".



I due Deadpool sono stati diretti da Tim Miller il primo e da David Leitch il sequel.