L'Uomo Invisibile 2: Elisabeth Moss dice la sua sul possibile sequel

News





30/06/2020 |

Uno degli horror di maggior successo di questo inizio 2020 è stato sicuramente L'Uomo Invisibile, remake sviluppato dalla Universal Pictures e che ha portato a casa un incasso parziale di 124 milioni (in molti paesi, infatti, a causa della pandemia Covid-19 l'opera è arrivata on demand e non nelle sale). La protagonista della pellicola è stata Elisabeth Moss che, in una chiacchierata con bloodydisgusting, ha avuto modo di rilasciare una battuta anche sul tanto paventato sequel: "Una parte importante affinché si realizzi il secondo film è la gente. Se la gente lo vuole davvero... se tu lo vuoi davvero allora vai la fuori e dillo. Io ti aiuterò!". Le parole della Moss non hanno chiarito, dunque, se ci sarà o meno un secondo capitolo anche se ad Hollywood, come sappiamo, tutto è possibile.



L'Uomo Invisibile, adattamento del romanzo di H.G. Wells, è stato diretto da Leigh Whannell.



Recentemente anche il produttore Jason Blum ha parlato del secondo capitolo facendo un po' di melina sulla questione.