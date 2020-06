Beautiful Ruins: Niki Caro dirigerà il film

News





30/06/2020 |

La Amblin Partners ha raggiunto un accordo con Niki Caro per il progetto cinematografico Beautiful Ruins. La regista di La signora dello zoo di Varsavia e Mulan si siederà dunque dietro la macchina da presa per l'ottava volta in carriera per una pellicola destinata al cinema.



La storia, ambientata negli anni sessanta in una località marittima italiana, vede protagonista un giovane e affascinante ragazzo che gestisce un hotel privo di ospiti. La solitudine verrà interrotta dall'arrivo dal set di Cleopatra di una bellissima star cinematografica americana che rapirà letteralmente il suo cuore. Cinque decenni dopo, ad Hollywood, l'assistente di un produttore, incuriosito da questa storia, deciderà di rimetterne insieme i pezzi con l'obiettivo di regalarle un lieto fine.



La produzione è affidata alla Amblin Entertainment e alla Neal Street Productions. La sceneggiatura è stata scritta da Mark Hammer e Chiara Atik ed è basata sul romanzo scritto da Jess Walter.