Pedro Almodovar e il suo progetto Madres Paralelas: Penelope Cruz potrebbe essere la protagonista

30/06/2020 |

Dopo l'ultimo film, Dolor y Gloria, uscito nel 2019, Pedro Almodovar è pronto per realizzare il suo prossimo progetto cinematografico dal titolo Madres Paralelas. Per il regista si tratta di un ritorno ad un tema a lui caro: quello della maternità e della figura materna. E in questa sua nuova pellicola potrebbe recitare come protagonista Penelope Cruz, star spagnola che nel corso della sua carriera ha lavorato già in sei occasioni con il regista (l'ultima pellicola è stata proprio Dolor y Gloria). La Cruz non ha ancora ufficializzato il suo ingresso nel film ma Almodovar ha confessato che l'attrice ha letto e apprezzato la sceneggiatura.



Madres Paralelas racconta la storia di due donne che partoriscono lo stesso giorni ed il film analizzerà le loro vite fino al secondo anno di età dei loro rispettivi bambini.



Almodovar ha completato la sceneggiatura del film durante la Primavera, nel periodo in cui tutto il mondo si è fermato per via della pandemia Covid-19.



Le riprese dovrebbero partire il prossimo febbraio, con l'uscita del film fissata per la fine del 2021.