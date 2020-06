The War With Grandpa: uscirà a settembre il film con Robert De Niro

News





30/06/2020 |

La 101 Studios ha annunciato che il prossimo settembre porterà nelle sale cinematografiche The War With Grandpa, la commedia che vedrà protagonista Robert De Niro.



Diretto da Tim Hill, il film racconta la storia di un ragazzo costretto a rinunciare alla sua camera da letto quando suo nonno si trasferisce nella sua casa. L'arrivo dell'indesiderato ospite porterà il giovane ad organizzare insieme ad alcuni suoi amici degli scherzi con l'obiettivo di cacciare l'anziano parente e il tutto si trasformerà in una guerra totale tra i due.



La Marro Media Company produrrà la pellicola, adattamento cinematografico del romanzo per ragazzi scritto da Robert Kimmel Smith.



Nella parte del ragazzo troviamo Oakes Fegley.