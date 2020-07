La Universal Pictures svilupperà il film One and Done

News





01/07/2020 |

Chad Sanders e Chris Spencer sono stati ingaggiati dalla Universal Pictures e dalla Will Packer Productions per realizzare lo sports drama One and Done. Il film sarà incentrato intorno ad uno dei migliori atleti delle scuole superiori della nazione e la sua decisione senza precedenti di frequentare un HBCU (historically black colleges and universities).



"Questa è la storia di un giovane uomo e del suo viaggio all'interno di una HBCU e della sua sfida al sistema NCAA" ha dichiarato Packer circa il film che produrrà con James Lopez.



Il progetto sta muovendo i primi passi e attualmente non è stato annunciato il nome del regista.