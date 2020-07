The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It potrebbe uscire nel 2021

News





01/07/2020 |

Iniziano a circolare diverse indiscrezioni su quella che sarà la data di uscita definitiva di The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It, terzo capitolo della saga. L'emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova gli Stati Uniti con i governatori di diversi stati che stanno pensando ad ulteriori restrizioni con l'obiettivo di evitare un elevato numero di contagi. Ovviamente, in caso di restrizioni e chiusure, anche i cinema dovranno sottostare a queste decisioni e ciò comporterebbe un blocco delle uscite delle pellicole in programmazione.



E tra i film spicca anche The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It, il cui arrivo nei cinema è previsto per l'11 settembre. La pellicola potrebbe infatti vedere cambiata la sua data di uscita nel caso in cui dovessero esserci altri lockdown, quindi - come riporta Deadline - slittare direttamente al 2021. La Warner Bros. Pictures non ha confermato nulla in merito.



La stessa Warner Bros. Pictures sta definendo anche il futuro di Tenet di Christopher Nolan, altro film atteso la cui data di uscita è stata modificata diverse volte.



The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It vedrà tornare Patrick Wilson e Vera Farmiga nei ruoli di Ed e Lorraine Warren. La regia è di Michael Chaves.