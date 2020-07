Tartarughe Ninja: in lavorazione il film animato

News





01/07/2020 |

Dopo aver visto al cinema il live action movie dedicato alle Tartarughe Ninja, è notizia che presto arriverà sul grande schermo una pellicola animata che sarà realizzata in CG. Il progetto è avviato sotto la supervisione della Nickelodeon che lo produrrà con la Point Grey Pictures di Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver.



Per le Tartarughe Ninja si tratterà dunque della prima volta, in versione animata, al cinema mentre nel 2014 è stato realizzato il reboot live action grazie alla regia di Jonathan Liebesman. La pellicola ebbe un discreto successo con tanto di sequel realizzato due anni dopo.



La sceneggiatura del film animato sarà di Brendan O’Brian.



La Paramount Pictures si occuperà di distribuire il film nelle sale.