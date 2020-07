The Flash, anche Christian Bale in lizza per il ruolo di Batman?

News





01/07/2020 |

Diversi giorni fa vi avevamo raccontato della decisione da parte della Warner Bros. Pictures e della DC Comics di inserire Batman all'interno di The Flash, il cinecomic che arriverà nei cinema nel 2022 grazie alla regia di Andy Muschietti. La notizia ha fatto subito il giro del web anche perché l'attore individuato per interpretare l'Uomo Pipistrello altro non è che Michael Keaton, ovvero colui che indossò il costume di Batman nei due capitoli diretti da Tim Burton nel 1989 e nel 1992. Le trattative tra le parti non sono ancora giunte ad una conclusione positiva, però, e così arriva dagli States una nuova indiscrezione.



Secondo quanto riportato da comicbookmovie, infatti, nel caso in cui la Warner non dovesse trovare l'accordo con Keaton ecco allora che potrebbe pensare ad un'altra star che in passato ha reso celebre Batman: Christian Bale, il protagonista della trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. L'articolo riporta anche che quelle dello studio al momento sono solo speranze, visto che di concreto non c'è in pratica nulla.



Tornando a Keaton, nel caso in cui l'attore dovesse tornare ad essere Batman, la sua presenza potrebbe essere più importante del previsto nell'Universo della DC Comics con un ruolo di mentore di Batgirl e proseguendo di fatto la storia lasciata nel film Batman - Il Ritorno. Ma al momento di certezze ce ne sono poche anche se questi primi rumor fanno immaginare a due Batman diversi all'interno di questo universo, uno che avrà una sua storia ed un altro pronto a fare capolino in altri cinecomic. Ricordiamo infatti che il prossimo anno arriverà nei cinema The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson protagonista.